Covid, Putin pronto a inviare primo lotto vaccino in Bielorussia

Madrid, 14 set. (Adnkronos/Europa Press) - Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha ordinato di preparare il primo lotto del vaccino russo contro il nuovo coronavirus per la spedizione in Bielorussia. Il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, ha annunciato il provvedimento dopo l'incontro tenutosi tra Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko nella città russa di Sochi, secondo l'agenzia di stampa russa Sputnik.

Entrambi i leader "hanno esaminato la partecipazione della Bielorussia alla terza fase delle sperimentazioni del vaccino russo Sputnik V. Putin ha dato istruzioni sulla preparazione del primo lotto di rifornimenti che andrà alla Bielorussia", ha spiegato Peskov.

Inoltre, Peskov ha negato che la Russia intenda installare basi militari in Bielorussia. "Queste dichiarazioni non hanno nulla a che fare con la realtà. La questione non è stata discussa", ha aggiunto Peskov.

L'incontro è servito a mettere in scena il chiaro sostegno politico di Mosca a Lukashenko e la concessione di un prestito di 1,5 miliardi di dollari. Putin era già emerso come il principale sostenitore di Lukashenko dopo l'ondata di proteste scatenata nell'ex repubblica sovietica a seguito delle elezioni del 9 agosto, in cui il presidente bielorusso ha vinto con oltre l'80 per cento dei voti, secondo i dati ufficiali.

Le belle parole dell'ultimo mese si sono tradotte nel primo faccia a faccia tra i due leader, con Sochi come scenario. Lukashenko non ha perso l'occasione per ringraziare il suo "amico" Putin, che ha detto di aver agito "in modo molto dignitoso e umano" di fronte alle "teorie del complotto" che sarebbero in fermento, secondo l'agenzia ufficiale BelTA.

Lukashenko ha detto di osservare "con un sorriso" l'ondata di proteste delle ultime settimane, sottolineando come il Paese continui con la sua "vita normale" durante la settimana e minimizzando le manifestazioni che di solito si svolgono il sabato e la domenica. In questo senso ha affermato che per ora non sono state superate le "linee rosse", nonostante da quando è scoppiata la crisi non abbia risparmiato le critiche all'opposizione politica e ai governi stranieri che la appoggiano.

Da parte sua, Putin ha avvertito che spetta a Lukashenso risolvere lo scenario attuale, "senza suggerimenti o pressioni dall'esterno" e "con calma, attraverso il dialogo". Il presidente russo ha considerato "logico e tempestivo" il piano del suo alleato di riforma della Costituzione in Bielorussia, riferisce l'agenzia Sputnik.

Queste buone parole si sono tradotte in un prestito di 1,5 miliardi di dollari con cui Mosca vuole aiutare Minsk a risolvere "questo momento difficile", nelle parole di Putin. Il presidente russo auspica che gli aiuti vengano completati presto, per i quali sono già iniziati i colloqui tra i ministeri delle finanze dei due paesi vicini. Putin ha ricordato che la Russia rimane il più grande investitore in Bielorussia.

La cooperazione reciproca si estende anche alla sfera militare, aspetto che ha sollevato alcuni sospetti tra i paesi occidentali dopo che Putin ha sollevato l'invio delle forze di sicurezza in territorio bielorusso. Lukashenko ha assicurato che quegli stessi paesi "eseguono esercizi quando vuoi", in modo che anche Mosca e Minsk abbiano il diritto di prepararsi a "resistere".