Scuola, Lopalco a docenti: "No rischi maneggiando compiti alunni"

Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - "E' pari a zero" il rischio che corrono insegnati nel manipolare i quaderni con i compiti degli alunni o le fotocopie distribuite in classe e poi riprese dal docente. Lo spiega in un video pubblicato su YouTube l'epidemiolgo dell'Università di Pisa, Pierluigi Lopalco. "Sulla carta il coronavirus resiste oggettivamente molto poco, è una superficie particolamente permeabile e - precisa - ogni gocciolina emesse tende ad essere assorbita, in questo modo se si toccano con le mani i fogli c'è evidentemente meno rischio. Il rischio di contrarre l'infezione da coronavirus - ribadisce - è molto vicino allo zero".

"La prima misura per difenderci da queste infezioni è l'igiene delle mani, l'insegnante dopo aver ritirato i compiti si passa del gel alcolico e così elimina il rischio", conclude Lopalco.