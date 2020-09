Lurisa celebra 80 anni con un investimento da 10 mln

15 settembre 2020 a

Roma, 15set. (Adnkronos) - Lurisia, storico brand piemontese di acque minerali e bibite premium, celebra il suo 80° anniversario annunciando un piano di investimenti industriali da 10 milioni di euro: nei primi due anni, il sito produttivo di Roccaforte Mondovì sarà al centro di diversi rinnovamenti per permettere a sempre più consumatori di gustare i prodotti di questo marchio che rappresenta al meglio stile di vita italiano nel nostro Paese e nel mondo.

La scoperta delle sorgenti dove sgorgano le acque Lurisia è avvenuta proprio 80 anni fa ad opera di un 'Minatore Rosso', la cui figura stilizzata è infatti ancora celebrata nel logo di Lurisia. Da allora Lurisia ha superato i confini nazionali arrivando in oltre 40 Paesi in tutto il mondo. L'investimento di dieci milioni di euro innalzerà ulteriormente gli standard qualitativi dello stabilimento cuneese, tra le altre cose permettendo il completo rifacimento del laboratorio interno al sito, nell'ottica di una espansione futura del business.

"In questi ottant'anni di storia italiana, Lurisia - ha commentato Petros Papageorgiou, il direttore generale di Lurisia - ha raccontato l'eccellenza del gusto e dello stile del nostro Paese a tutto il mondo. Vogliamo cogliere l'occasione di questo anniversario per ringraziare tutti coloro che ci hanno accompagnato nei nostri successi e che oggi guardano con noi al futuro” “Nel rispetto della sua identità e dei suoi valori, siamo emozionati per il futuro che Lurisia continuerà ad avere, continuando ad essere un brand che rappresenta al meglio il Made in Italy".

Fondata nel 1940, Lurisia commercializza acque minerali e frizzati provenienti da fonti a 1.400 metri sul livello del mare sul Monte Pigna, in imballaggi in PET e vetro. L'azienda è stata pioniera nell'offrire acque in bottiglie di vetro a forma di campana, disegnate dallo studio di architettura e design Sottsass Associati.

Nelle bibite, Lurisia offre bevande ispirate da autentiche ricette italiane con ingredienti provenienti dal nostro Paese nelle seguenti varianti: Chinotto, Gazzosa, Aranciata, Aranciata Rossa, Aranciata Amara, Limonata e Tonica.