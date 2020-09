Nitto estende la Partnership con ATP fino al 2025

15 settembre 2020 a

OSAKA, Giappone, 15 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Nitto Denko Corporation (Sede centrale: Osaka; Presidente, CEO e COO: Hideo Takasaki; denominata "Nitto" a seguire) ha annunciato l'11 settembre un'estensione di cinque anni della partnership di grande successo con ATP, fino al 2025. Tale estensione consentirà a Nitto di prolungare il ruolo di partner fino alla conclusione della stagione delle Nitto ATP Finals, in collaborazione con ATP, la Federazione italiana di Tennis (FIT) e il Comune di Torino. Nitto diventerà anche un Gold Partner per tutto l'anno dell'ATP Tour e il suo Sponsor ufficiale con la fornitura di nastri kinesiologici.

Le Nitto ATP Finals chiudono la stagione dell'ATP Tour, dove i migliori giocatori del mondo si sfidano per il titolo più prestigioso del Tour. L'approccio di Nitto di stupire e ispirare con i suoi prodotti e servizi innovativi ha molti punti in comune con le Nitto ATP Finals, in cui i più grandi giocatori del mondo si affrontano per diventare i migliori, stupendo i fan con le loro prestazioni. Per questo Nitto sponsorizza l'evento dal 2017, spinta dal desiderio di "sostenere coloro che amano affrontare le sfide".

Dal 2021 al 2025 le Nitto ATP Finals si terranno a Torino in collaborazione con l'ATP, la FIT e il Comune di Torino. Inoltre, diventando un Gold Partner per tutto l'anno e Sponsor ufficiale dell'ATP Tour dal 2021, Nitto fornirà i suoi nastri kinesiologici alla squadra di medici ATP per supportare molti tennisti nel corso della stagione.

Hideo Takasaki, Presidente, CEO e COO di Nitto, ha dichiarato: "Siamo felici ed entusiasti di estendere la nostra partnership con l'ATP e di offrire il nostro impegno a lungo termine per le Nitto ATP Finals. In qualità di Gold Partner dell'ATP Tour e di Sponsor ufficiale con la fornitura di nastri kinesiologici, siamo ansiosi di sostenere i giocatori di tennis che partecipano al Tour per tutta la stagione. A Torino, città con un forte spirito di innovazione, siamo certi che le Nitto ATP Finals saranno un evento che creerà stupore e ispirazione in tutto il mondo".

Andrea Gaudenzi, Presidente di ATP, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di ampliare la nostra partnership con Nitto per altri cinque anni. Nitto è leader globale del settore e ha abbracciato appieno il ruolo di Sponsor del nostro evento sin dall'inizio della nostra partnership tre anni fa. Insieme alla FIT, contiamo di crescere partendo da questa collaborazione e dalla crescita record che l'evento ha registrato durante il periodo a Londra. Siamo ansiosi di lavorare a stretto contatto con Nitto come nostro partner per il Tour durante tutto l'anno, in quanto contribuisce a proteggere la salute dei giocatori fornendo nastri kinesiologici di altissima qualità da utilizzare in occasione dei vari eventi della stagione".

Chiara Appendino, Sindaco di Torino, ha dichiarato: "Torino è entusiasta di dare il benvenuto alle Nitto ATP Finals nel 2021 e di scrivere il prossimo capitolo della ricca storia di questo evento. Farlo con l'impegno a lungo termine di un partner leader a livello mondiale come Nitto è una vera e propria dichiarazione di fiducia nella capacità della nostra città di realizzare un evento eccezionale e innovativo".

Angelo Binaghi, Presidente FIT, ha dichiarato: "Desideriamo ringraziare Nitto per l'inestimabile impegno e il sostegno nei confronti delle ATP Finals. L'evento ha già ricevuto enormi interessi commerciali da importanti marchi globali e costituirà un traguardo storico per il tennis in Italia, contribuendo a ispirare le prossime generazioni di giocatori e appassionati".

Nel 2019 le Nitto ATP Finals hanno registrato una partecipazione sociale e digitale record con 400 milioni di impression, 69 milioni di visualizzazioni video e 12 milioni di interazioni social tramite i canali TV dedicati al tennis e all'ATP Tour.

