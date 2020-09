Energia: Patuanelli firma dm comunità energetiche, 'è svolta importante' /Adnkronos

15 settembre 2020 a

Roma, 15 set. (Adnkronos) - Con la firma del decreto ministeriale di attuazione delle norme del Milleproroghe sui progetti sperimentali di Comunità energetiche arriva il via libera alla formazione delle cosiddette comunità energetiche che offriranno la possibilità ai cittadini, associazioni e imprese commerciali, di installare impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile e di autoconsumarla. A firmare il provvedimento è il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli in occasione di un evento organizzato al Senato dal presidente della commissione Industria, Gianni Girotto.

"E' una svolta importante", spiega Patuanelli, che avvia "un percorso virtuoso" che porterà "i cittadini, le imprese a produrre energia da fonti rinnovabili e a consumarla. Come M5S siamo partiti proprio parlando da queste cose. Ora è possibile".

E' un punto di arrivo ma anche un punto di partenza, sottolinea il ministro, "perché la sperimentazione ci consente di valutare gli effetti, di valutare la reazione delle comunità energetiche e dei cittadini e ci permette di implementare eventualmente nel recepimento della direttiva alcune disposizioni che potrebbe agevolare ulteriormente i cittadini e le imprese di produrre e consumare energia".