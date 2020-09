Lecco: sorpreso con 46 grammi di cocaina, arrestato

15 settembre 2020 a

a

a

Milano, 15 set. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni, residente a Bosisio Parini, in provincia di Lecco, perché trovato in possesso di 46 grammi di cocaina e di 10 grammi di hashish. L'uomo aveva anche due bilancini di precisione, materiale per la confezione delle dosi e oltre 13mila euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività di spaccio.

Sempre ieri la polizia e la Guardia di finanza hanno effettuato una serie di controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nei boschi lungo la strada statale 36 nel comune di Bosisio Parini. Gli spacciatori nei boschi sono scappati, ma le forze dell'ordine hanno abbandonato 2.500 euro, 100 grammi di hashish, 40 grammi di cocaina e 30 di eroina.