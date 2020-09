Bergamo: offre hashish agli agenti in borghese, arrestato

15 settembre 2020 a

Milano, 15 set. (Adnkronos) - Ha provato a vendere hashish a due passanti. Ma erano agenti della polizia locale, in borghese, che lo hanno controllato e arrestato. E' successo a Bergamo, in via Paglia. Gli agenti stavano controllando la zona, quando sono stati avvicinati dall'uomo, un 33enne, che ha offerto loro dell'hashish. Addosso gli hanno trovato 13 grammi di hashish e un grammo di cocaina. Il 33enne è stato schedato e poi trattenuto al Comando di via Coghetti. Nel corso del processo per direttissima è stato convalidato l'arresto e per lo spacciatore è stato disposto il divieto di dimora in città.