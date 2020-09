Agricoltura, dal Mipaaf via a sostegno finanziario imprenditoria femminile

15 settembre 2020 a

Roma, 15 set. (Adnkronos) - Al via oggi il portale “Imprenditoria femminile” sul sito di Ismea che sosterrà l'erogazione, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva pari a 15 milioni di euro, di mutui a tasso zero, fino a un massimo di 300mila euro, tassello importante di una strategia per valorizzare e rafforzare la presenza delle donne in agricoltura. Lo ribadisce il ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova. "Un obiettivo per me fondamentale, confermato dai dati che dicono come il settore primario sia tra i maggiormente attrattivi per le donne che vogliono fare impresa, e come questo lo abbia modificato sostanzialmente, ad esempio con l'agricoltura multifunzionale, sociale, quella delle fattorie didattiche e degli agriasilo", spiega.

La misura, aperta a tutte le agricoltrici indipendentemente dall'età, prevede tre obiettivi: rendimento e sostenibilità globale delle aziende agricole; miglioramento condizioni agronomiche e ambientali e del benessere animale; realizzazione e ottimizzazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura.

“Fin dai primi giorni del mio insediamento al Ministero ho sottolineato come le donne e le nuove generazioni costituissero la più straordinaria leva per l'innovazione su cui può contare il Paese. Oggi più che mai sono convinta che dobbiamo stimolare le donne ad entrare maggiormente in questo settore e a investire su prodotti di qualità”, prosegue Bellanova.