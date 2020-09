Tv: ad 'X Factor' manche firmata AXA

15 settembre 2020 a

Roma, 15 set. (Adnkronos) - Grazie a Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, e Fremantle, dal 17 settembre il Gruppo AXA Italia sarà protagonista, in qualità di main partner, di 'X Factor 2020', il talent show musicale di Sky prodotto da Fremantle, in onda da giovedì 17 settembre alle 21,15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now Tv; il venerdì, in prima serata, su Tv8. "Siamo entusiasti di essere il partner principale della nuova edizione di X-Factor, da anni un gigante di ascolti della TV italiana, capace di rinnovarsi e di riunire tutte le generazioni intorno all'amore per la musica - ha Patrick Cohen, Ceo del Gruppo assicurativo AXA Italia. X-Factor, così come AXA, promuove il talento, la passione e il credere in se stessi in pieno allineamento con la promessa della nostra marca: 'Know You Can'. AXA è partner dei propri clienti per aiutarli a realizzare le proprie ambizioni".

AXA sarà protagonista in tutti i momenti chiave del programma, dai backstage ai live, fino alla finale e durante gli appuntamenti quotidiani che accompagnano i ragazzi nel loro percorso; ci saranno inoltre iniziative inedite, tra cui una manche completamente 'firmata AXA' su un tema di carattere sociale e una AXA Zone all'interno dell'headquarter X Factor, uno spazio dedicato ai talenti per l'interazione e momenti musicali. Molte le iniziative di engagement anche per i clienti e i collaboratori di AXA Italia così da far sentire tutti coinvolti ed uniti a fianco delle nuove generazioni e del talento.

Per dipendenti e agenti ci saranno quiz e contest a premi, che daranno la possibilità di ricevere premi targati X Factor, su temi da sempre centrali per AXA, come il talento, la sostenibilità e la centralità del cliente. Inoltre dall'1 ottobre, per i clienti AXA Italia partirà 'Vinci X Factor con AXA', contest attivo fino al 18 novembre, a cui si potrà accedere tramite l'app My AXA. In più, ogni giorno, instant win con gadget autografati dai giudici di X Factor e tanti altri premi.