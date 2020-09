Milano: ricercato per favoreggiamento immigrazione, arrestato a Rho

15 settembre 2020 a

Milano, 15 set. (Adnkronos) - Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Rho (Milano) hanno rintracciato e arrestato un cittadino rumeno di 42 anni, ricercato. L'uomo deve espiare una pena di 4 anni, 4 mesi e 26 giorni per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in concorso. Sottoposto a controllo nella stazione di Rho, lo straniero è risultato destinatario del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio (Varese). Si trova ora in carcere.