Ue: linee guida governo puntano su bellezza Italia, 'è tessuto connettivo Paese'

16 settembre 2020 a

a

a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - Puntare sulla bellezza del nostro Paese per ingranare la marcia che la farà uscire dalle secche di un'economia in affanno. Nelle linee guida del Piano nazionale di ripresa e resilienza per accedere ai fondi del Recovery Fund -inviate ieri dal premier Giuseppe Conte ai presidenti delle Camere, Maria Elisabetta Casellati e Roberto Fico- si fa menzione sulla necessità di "investire nella 'bellezza' dell'Italia" intesa come "quel capillare intreccio di storia, arte, cultura e paesaggio che costituisce il tessuto connettivo del Paese. A tal fine è necessario rafforzare la tutela dell'immenso patrimonio artistico, culturale e naturale e, allo stesso tempo, promuoverne la fruizione, consolidandone le potenzialità e la capacità di attrazione di flussi turistici".