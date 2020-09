Ue: Conte ritwitta parole Von Der Leyen su Carola e Vittoria, tenniste sul tetto

16 settembre 2020 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte ritwitta il post della presidente della Commissione Ursula Von der Leyen in cui è riportato lo stralcio del discorso, pronunciato questa mattina davanti all'aula plenaria del Parlamento europeo, in cui ha assurto Carola e Vittoria, le due ragazze di Finale Ligure che giocavano a tennis da un tetto all'altro durante il lockdown, a simbolo dei giovani che non si arrendono davanti agli ostacoli.