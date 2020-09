Manfredi si collega con scienziati in Antartide: "Il vostro lavoro è strategico"

16 settembre 2020 a

a

a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - Inedita visita 'virtuale' del ministro Gaetano Manfredi alla base Concordia in Antartide. Il ministro dell'Università e Ricerca si è infatti collegato oggi con la base Concordia, tra i ghiacci del Polo Sud, che si trova a circa 1.100 chilometri dalla Stazione costiera italiana 'Mario Zucchelli' e dalla Stazione costiera francese di Dumont D'Urville.

"Sono felice di questo incontro. Per noi il vostro lavoro è importante ed è strategico per le nuove frontiere della ricerca, dai cambiamenti climatici alle analisi dell'evoluzione del nostro pianeta" ha detto il ministro salutando i ricercatori. In collegamento con Manfredi tutto l'equipaggio della base Concordia composto da 12 ricercatori di cui 7 francesi, un olandese e 4 italiani, ed a 'rompere il ghiaccio' nella lunga chiacchierata con l'esponente del Governo è stato il capo spedizione per il periodo invernale, lo scienziato italiano Alberto Salvati, ingegnere del Cnr, alla quarta spedizione in Antartide.

Al collegamento con il ministro Gaetano Manfredi, avvenuto dal ministero di Viale Trastevere, hanno partecipato anche i ricercatori francesi che lavorano a Concordia, ed a dialogare con gli scienziati sono stati anche il il presidente dell'Enea Federico Testa, il presidente del Cnr Masimo Inguscio ed il Sottosegretario del Mur Giuseppe De Cristofaro.