Ricerca: Manfredi si collega con scienziati in Antartide, 'vostro lavoro strategico'** (2)

(Adnkronos) - "Spero che il vostro lavoro sia supportato dal nostro Governo e dalle nostre organizzazioni e istituzioni scientifiche italiane. Spero anche che le vostre attività scientifiche possano essere una buona occasione per la nostra nazione per trovare nuove soluzioni per la qualità della nostra vita, per il nostro sviluppo e per l'emergenza Covid-19" ha detto il ministro Manfredi.

Il progetto di costruzione di una stazione a vocazione europea al centro dell'Antartide a Dome C è nato formalmente nel 1993, sulla scia del progetto europeo Epica (European Project for Ice Coring in Antarctica) che attraverso la perforazione a Concordia di una carota di ghiaccio record (3273 m raggiunti nel 2004), ha permesso di ricostruire la storia del clima fino a 800.000 anni fa.

Gli scienziati che lavorano alla stazione Concordia in Antartide vivono in un ambiente estremo, un ambiente particolarmente ostile per l'uomo nel cuore del plateau antartico a 3.230 metri sul livello del mare. La temperatura media nell'anno è di -52°C, la temperatura la minima finora registrata è stata di -84°C mentre la temperatura percepita a causa del vento è scesa, lo scorso 1 agosto, fino a -103.3° C per effetto del 'wind chill'. Nel corso dell'inverno antartico gli invernanti affrontano la lunga notte polare con 3 mesi di totale oscurità. Il sole ha fatto la sua ricomparsa a metà agosto scorso.