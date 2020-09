Assilea, Carlo Mescieri nominato presidente

16 settembre 2020 a

a

a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - Il consiglio di Assilea ha nominato Carlo Mescieri, Amministratore Delegato di SG Leasing, alla presidenza dell'Associazione italiana nel leasing e del noleggio a lungo termine. Sostituisce Enrico Duranti, dimissionario per il passaggio ad altro incarico. “E' un momento molto particolare nel quale il lease, ancor più che nel passato, gioca un ruolo fondamentale nella ripartenza del Paese, alimentando il fulcro del sistema produttivo italiano attraverso il finanziamento degli investimenti fissi con il valore aggiunto dei servizi forniti alle imprese”, ha dichiarato Mescieri dopo la nomina ringraziando il Consiglio.

“I dati del nostro Ufficio studi evidenziano che la ripresa passa da auto e nautica da diporto, mentre stentano ancora gli investimenti in beni strumentali. Sono questi i tre fronti sui quali Assilea è impegnata nel costruttivo confronto con il Governo”. Nel periodo gennaio-agosto 2020 il mercato del leasing e del noleggio a lungo termine ha finanziato oltre 13,3 miliardi di euro, per oltre 323 mila nuove stipule. La dinamica del lease, fortemente influenzata dall'impatto della pandemia da Covid-19, registra complessivamente una flessione del -26,4% rispetto allo stipulato dello stesso periodo, -30,9% nel numero di contratti. Il comparto Auto, in linea con il trend già mostrato a luglio, risponde alle recenti novità normative e conferma la ripresa dei volumi con un +8,15% registrato nel solo mese di agosto, trainato dalla buona performance delle autovetture e dei veicoli industriali in leasing.

Il comparto dei Beni Strumentali continua invece a mostrare una flessione (-25,7% in valore e -26,1% in numero), sia nel leasing finanziario, sia nel leasing operativo, fotografando la difficoltà delle imprese a tornare a investire. Le operazioni «big ticket» in leasing finanziario registrano il calo più importante (-42,5%). Il comparto Aeronavale e ferroviario vede una crescita dei volumi stipulati (+9,0%) sostenuta dalla brillante performance della nautica da diporto. Quest'ultimo settore è l'unico che sta andando in controtendenza rispetto all'andamento generale mostrando già da maggio i primi segnali di ripresa. Il comparto Immobiliare, che già stava vivendo un periodo di rallentamento, vede ridursi il numero delle nuove stipule del -28,8% e il relativo valore del -31,5%.