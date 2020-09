Ue: Tajani, 'Europa in giusta direzione problema è governo italiano'

16 settembre 2020 a

a

a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Il governo ha solo detto che comunicherà alle Camere quello che farà. Se si vuole collaborare serve lavorare insieme e serve fare degli incontri dove si decide insieme cosa è bene per il Paese. Innanzitutto le riforme, abbassare le tasse, fare una riforma della burocrazia, riformare la giustizia penale e civile, fare una riforma della sanità e sapere perché il governo non sta utilizzando i soldi del Mes, che sono fondi che vanno utilizzati per sistemare il nostro sistema sanitario e anche quello dei trasporti. L'Europa per la prima volta è stata solidale grazie al nostro impegno. Il problema non è l'Europa ma il governo italiano". Così Antonia Tajani, vicepresidente di Forza Italia ai microfoni del Tg 4.

"L'Europa -aggiunge- sta andando nella giusta direzione, non so se il governo italiano sarà in grado di utilizzare ciò che mette a disposizione l'Europa. Doveva utilizzare il Mes a tasso zero per contrastare il covid e non l'ha fatto. Il governo italiano non è in grado di utilizzare la solidarietà dell'Europa".