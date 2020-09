Mantova: rapine e furti con baby gang, arrestato 16enne

16 settembre 2020 a

Milano, 16 set. (Adnkronos) - E' stato arrestato dalla polizia un 16enne accusato di far parte di una baby gang che tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020 agiva a Mantova, commettendo rapine e furti aggravati. Il 16enne, pregiudicato, è stato arrestato su ordine del Tribunale dei Minori di Brescia per il ruolo rivestito, in complicità con il fratello e con altri giovani pregiudicati della città, in numerose rapine commesse nel centro cittadino.

Il ragazzo dopo l'arresto del fratello e degli altri complici si era rifugiato in Francia e poi in Slovenia, ma è stato a individuato in un appartamento di corso Garibaldi a Mantova. Arrestato, è stato portato nel carcere minorile Beccaria di Milano.