Ogni tazza di caffè Nespresso sarà carbon neutral entro la fine del 2022

17 settembre 2020 a

a

a

Dal 2017 Nespresso conduce le proprie attività aziendali a emissioni zero e da questo momento si impegna a raggiungere la totale neutralità in termini di emissioni di anidride carbonica lungo l'intera supply chain e durante tutto ciclo di vita del prodotto

LAUSANNE, Svizzera, 17 di settembre 2020 /PRNewswire/ -- Nespresso si impegna a partire da oggi a garantire, a tutti i suoi consumatori e clienti, che ogni tazza di caffè Nespresso divenga carbon neutral entro la fine del 2022. Tale ambizioso progetto si fonda sull'impegno oltre 10 anni di lavoro durante i quali Nespresso ha ridotto le emissioni di anidride carbonica e compensato la parte residua attraverso l'agrosilvicoltura.

"Il cambiamento climatico è un dato di fatto e il nostro futuro dipende dala capacità del nostro impegno a favore della sostenibilità a spingersi oltre e con quale rapidità. Questa à la ragione per la quale stiamo accelerando il nostro impegno per offrire ai nostri consumatori l'opportunità di bere un caffè a emissioni zero entro il 2022. Un caffè, prodotto con i chicchi più pregiati e più rari, proveniente da fonti sostenibili. Credo fermamente che, affrontando tale problematica con urgenza, sia la nostra azienda che il settore del caffè possano esercitare un'azione positiva sul pianeta" ha dichiarato Guillaume Le Cunff, CEO di Nespresso.

Avendo già raggiunto la neutralità carbonica nelle proprie attività (ambiti 1 e 2) dal 2017, il nuovo impegno dell'Azienda si concentra sulle emissioni prodotte lungo la supply chain e nel ciclo di vita del prodotto (ambito 3).

Nespresso raggiungerà la neutralità carbonica attraverso le seguenti iniziative: la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, l'agroforestazione all'interno e intorno alle coltivazioni di caffè da cui Nespresso si approvvigiona (insetting agroforestale), con il sostegno e l'investimento in progetti di alta qualità per la compensazione delle emissioni.

1. Riduzione delle emissioni di carbonio: Un elemento fondamentale della vision di Nespresso consiste nella decarbonizzazione della propria catena del valore. Le iniziative immediate includono:

2. Impianto di alberi nelle coltivazioni di caffè e nelle aree circostanti (insetting agroforestale) : Gli alberi rappresentano il modo migliore per catturare l'anidride carbonica presente nell'atmosfera, per investire nella natura e creare un sistema agricolo rigenerativo. La presenza di nuovi alberi garantisce l'ombreggiamento necessario per migliorare la qualità e la quantità di un raccolto di caffè. Le radici contribuiscono inoltre contrastare l'erosione del suolo e gli smottamenti del terreno, oltre a promuovere la rigenerazione del suolo. Nespresso, con il suo partner Pur Projet, triplicherà la capacità di impianto di alberi (mediante l'insetting) nei Paesi produttori di caffè come Colombia, Guatemala, Etiopia e Costa Rica.

3. Accelerazione per esercitare un effetto positivo immediato (iniziative di compensazione): Nespresso investirà anche in progetti a sostegno della conservazione e del recupero delle foreste, oltre a implementare soluzioni per l'energia pulita nelle comunità agricole.

Questo impegno verso la neutralità carbonica fa parte di una più ampia iniziativa di sostenibilità che l'azienda annuncerà nel corso di quest'anno: salvaguardare caffè eccezionali, creare un'agricoltura del caffè resiliente e rigenerativa, promuovere mezzi di sussistenza sostenibili per gli agricoltori e costruire un'attività circolare.

CITAZIONI DEI NOSTRI PARTNER:

Il piano d'azione per la neutralità carbonica 2022 è stato approvato dai membri del Nespresso Sustainability Advisory Board (NSAB).

GEORGE CLOONEY, AMBASCIATORE DEL MARCHIO NESPRESSO

"Il cambiamento climatico è in corso, pertanto tutti dobbiamo assumerci la responsabilità e agire rapidamente", ha dichiarato George Clooney, attore, Global Brand Ambassador Nespresso e membro del Nespresso Sustainability Advisory Board. "È chiaro che Nespresso comprende questa urgenza e sta promuovendo scelte che danno la priorità al pianeta e alle persone. Questa vision e tali ambizioni si traducono in un impegno a favore della sostenibilità nel quale ho avuto il privilegio di essere coinvolto negli ultimi sette anni. Ho visto i progressi compiuti in questo periodo e sono entusiasta per tutto ciò che Nespresso sarà in grado di fare nei prossimi 10 anni."

TRISTAN LECOMTE, CO-FONDATORE DI PUR PROJET

"La riduzione dell'impronta ecologica è un obiettivo che mette sotto pressione tutte le aziende e Nespresso sta chiaramente dimostrando una forte volontà di ridurre le proprie emissioni di anidride carbonica tramite questo programma di neutralità carbonica, ambizioso e di qualità. Sebbene tutti siano alla ricerca di innovazioni tecniche al fine di ridurre l'emissioni di anidride carbonica, è urgente che le aziende investano anche nel sequestro delle proprie emissioni per riequilibrare i conti il prima possibile", ha dichiarato Tristan Lecomte, fondatore di Pur Projet e membro del Nespresso Sustainability Advisory Board. "Siamo orgogliosi di sostenere Nespresso in questo processo, e dal 2014 continuiamo a piantare milioni di alberi in tutto il mondo nelle zone caffeicole in Colombia, Guatemala ed Etiopia con lo scopo di eliminare l'anidride carbonica dall'aria. Proseguiremo a lavorare insieme e triplicheremo la capacità del programma di insetting per l'anidride carbonica, rigenerando gli ecosistemi da cui tutti dipendiamo".

NOTE PER I REDATTORI

Informazioni su Nestlé Nespresso

Nestlé Nespresso SA è il pioniere e il riferimento per il caffè porzionato di altissima qualità. L'azienda lavora con oltre 110.000 agricoltori in 14 Paesi attraverso il programma AAA Sustainable Quality™ che integra pratiche sostenibili nelle aziende agricole e nei paesaggi circostanti. Questo programma, lanciato nel 2003 in collaborazione con la ONG The Rainforest Alliance, contribuisce a migliorare la resa e la qualità dei raccolti, garantendo un approvvigionamento sostenibile di caffè di alta qualità e migliorando il sostentamento degli agricoltori e delle loro comunità.

Con sede a Losanna, in Svizzera, Nespresso opera in 84 Paesi e conta 14.250 dipendenti. Nel 2019, ha gestito una rete di vendita al dettaglio globale di 810 boutique. Il marchio attualmente dispone di oltre 100.000 punti per la raccolta delle proprie capsule usate in tutto il mondo, consentendo al 91% dei suoi consumatori di riciclare. Per ulteriori informazioni, visitare il sito aziendale Nespresso http://www.nestle-nespresso.com.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1275452/Nespresso_Carbon_Factsheet.pdf Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1275451/Nespresso_coffee.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1201367/Nespresso_Logo.jpg