Italia-Germania: Mattarella a Milano per incontro con presidente Steinmeier

Milano, 17 set. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Milano per l'incontro con il presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, in visita ufficiale in Italia. A Palazzo Reale, a pochi passi dal Duomo, i due presidenti avranno un colloquio e poi ascolteranno le testimonianze di alcuni degli italiani che hanno contratto il coronavirus e che sono stati accolti nei mesi scorsi negli ospedali tedeschi. Mattarella e Steinmeier incontreranno poi i sindaci delle città gemellate italo-tedesche, con interventi del presidente dell'Anci, Antonio De Caro, del presidente dell'Associazione nazionale dei comuni tedeschi, Ralph Spiegler, e dei sindaci, fra gli altri, di Uggiate Trevano, Adelsdorf, Perugia, Pesaro, Garmish-Partenkirken e Munster.

Nel pomeriggio, all'Hangar della Bicocca, i due capi di Stato prenderanno parte a un panel economico sul dopo Covid, con gli interventi di Marco Fortis, Alberto Mantovani, Francesca Bria e dell'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace.

In serata il concerto al Teatro alla Scala con la Nona Sinfonia di Beethoven diretta dal maestro Riccardo Chailly chiuderà la giornata milanese di Steinmeier.