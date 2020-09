Besseghini (Arera): "Da 1° gennaio 2021 al via 'rivoluzione' bonus sociale energia'"

17 settembre 2020 a

a

a

Roma, 17 set. (Adnkronos) - Nel "DL Fisco approvato lo scorso 17 dicembre, che vedrà l'applicazione tra qualche mese, il 1° gennaio 2021" c'è una "rivoluzione copernicana, per uno strumento al quale purtroppo oggi accede soltanto il 35% degli aventi diritto". Lo ricorda Stefano Besseghini, Presidente di Arera, presentando a Parlamento e Governo la Relazione annuale 2019 spiegando come "con il provvedimento è infatti diventato legge l'automatismo del bonus sociale elettricità, gas e idrico in bolletta che l'Autorità aveva richiesto nella segnalazione inviata a Parlamento e Governo".

"Grazie all'interazione fra le banche dati dell'INPS e le banche dati di energia, gas e acqua (Sistema informativo integrato e Anagrafe territoriale idrica), non sarà più necessario per le famiglie richiedere formalmente il bonus al quale hanno diritto" aggiunge, sottolineando come "lo sconto sulle bollette verrà applicato automaticamente, garantendone la fruizione a tutti gli aventi diritto (circa 2 milioni e mezzo di famiglie in condizioni di disagio economico) ed azzerando i passaggi burocratici, senza peraltro gravare in alcun modo sul Bilancio dello Stato".

"Soltanto nel settore rifiuti e nel teleriscaldamento, i nuclei familiari vulnerabili non hanno ancora accesso ai Bonus" ricorda richiamando "la necessità di procedere, da parte della Presidenza del Consiglio, all'emissione del necessario decreto per il sistema di Bonus sociale anche per la Tari".