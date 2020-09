Fase 3: Decaro (Anci) a sindaci tedeschi, ‘solo insieme potremo superare crisi'

17 settembre 2020 a

Milano, 17 set. (Adnkronos) - “Solo insieme potremo farcela e superare questa crisi. E ‘Insieme' è la parola fondativa dei gemellaggi” fra Comuni, che sono “uno scambio fecondo di esperienze”. Lo ha detto Antonio Decaro, presidente dell'Anci, l'associazione nazionale dei Comuni italiani, parlando all'incontro fra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, a Milano. “Insieme noi sindaci italiani e tedeschi lo siamo già, con 400 accordi di gemellaggio stipulati dai Comuni dei nostri due Paesi. Ai gemellaggi dobbiamo riconsegnare un ruolo chiave”, ha continuato Decaro.

“Solo proseguendo nello scambio di conoscenze ed esperienze potremo contribuire a illuminare strada per la ricostruzione e il rilancio. Siamo di fronte a uno spartiacque della storia europea -ha concluso- dobbiamo avere la determinazione necessaria per tradurre queste scelte in azioni concrete”.