Italia-Germania: nasce premio per cooperazione fra Comuni (2)

(Adnkronos) - Nel corso dell'incontro i due presidenti hanno annunciato l'iniziativa di un 'Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania' per promuovere una esemplare partnership italo-tedesca al livello di Comuni. Con il primo conferimento del Premio dei Presidenti si vuole rendere visibile il valore della cooperazione comunale internazionale per le relazioni italo-tedesche e indirizzare la collaborazione tra Comuni verso i temi del futuro.

Saranno ammissibili cooperazioni e progetti tra Comuni, svolti anche attraverso enti senza scopo di lucro in Germania e in Italia. Il Premio è dotato di 200mila euro e viene finanziato in forma paritetica dai due governi. Sarà conferito nel 2021 e includerà le categorie innovazione, cultura, giovani, coesione sociale. La selezione dei premiati verrà effettuata da una giuria italo-tedesca.