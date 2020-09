Arera, per famiglie e imprese in 2019 prezzi gas più alti

17 settembre 2020 a

a

a

Roma, 17 set. (Adnkronos) - Nel 2019 prezzi del gas più alti sia per i consumatori domestici italiani che per le imprese. A fotografare i dati del 2019 la situazione Relazione Annuale dell'Autorità Arera pubblicata nello scorso luglio. I prezzi per i consumatori domestici italiani, infatti, sono stati più alti della media dei prezzi dell'Area euro per tutte le classi di consumo. Per la prima volta, infatti, anche la prima classe di consumo (meno di 525,36 m3 /a) ha conosciuto un differenziale positivo, passando dal -1% del 2018 al +7%mentre in passato, questa era sempre risultata la più conveniente sia al lordo, sia al netto delle imposte.

Anche per i prezzi del gas per i consumatori industriali il 2019 vede interrompersi la tendenza degli ultimi anni per cui le imprese industriali appartenenti alle tre classi a maggior consumo di gas beneficiavano di prezzi lordi più vantaggiosi rispetto a quelli medi dell'Area euro. Infatti, per la classe a più alti consumi (cioè con consumi annui compresi tra 26 e 105 milioni di m3) il differenziale è diventato positivo, sia pure con un modesto + 1% (era -5% nel 2018).