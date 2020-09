Arera, 49% clienti domestici in mercato libero elettricità (+3%)

17 settembre 2020 a

Roma, 17 set. (Adnkronos) - Il 49% dei clienti domestici nel 2019 si trova nel mercato libero in aumento del 3% rispetto al 46,4% registrato nel 2018. Si assottiglia così la differenza dei consumi medi tra famiglie nel mercato libero, mediamente 2.063 kWh/anno, e in quello tutelato, 1.869 kWh/anno, segno che se prima si sono spostati i clienti domestici con maggiori consumi ora il processo si sta allargando alle altre famiglie. E' quanto emerge dalla Relazione Annuale di Arera, per i dati 2019 su elettricità, gas, acqua, rifiuti, pubblicata lo scorso luglio.