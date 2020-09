Ue: Mattarella, 'recuperi sua sovranità tecnologica'

17 settembre 2020 a

a

a

Milano, 17 set. (Adnkronos) - "Bisogna recuperare la capacità di dare attuazione alla sovranità tecnologica europea, al suo protagonismo. Lo sviluppo e lo spazio delle innovazioni tecnologiche sono inarrestabili e bisogna collocarsi alla testa di questo processo. Per questo ricerca e formazione in questa prospettiva sono fondamentali". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipando a un panel sull'economia post Covid all'Hangar Bicocca a Milano con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Germania e Italia "in questa prospettiva hanno ruolo nella dimensione bilaterale, ma soprattutto nella dimensione europea".