Mete onlus promuove 'Dipende da te', campagna di prevenzione oncologica

Palermo, 17 set. (Adnkronos) - Nasce 'Dipende da te', la campagna di prevenzione oncologica promossa dall'associazione 'Mete onlus'. Il nuovo impegno intrapreso da Mete onlus è stato presentato nei Giardini Reali di Palazzo dei Normanni e si "aggiunge all'esistente (rafforzandolo) con lo stesso spirito ideologico e di attuazione buone pratiche". Durante la cerimonia, preceduta dall'intervento di Aurelia Guarini (Oncologa Fondazione Istituto G. Giglio – Cefalù) sono stati donati i turbanti ai diversi Poli Oncologici presenti nel territorio palermitano (realizzati da Lucrezia De Rosa) destinati ai pazienti oncologici. Contestualmente, è stata consegnata targa di merito all'infermiere professionale della Clinica Macchiarella per il modo con cui assiste ogni paziente. Si è assistito alla proiezione dello spot girato al Teatro Massimo di Palermo: la regia è di Alessandro Ienzi (Raizes Teatro), l'interprete è Gaetano La Mantia (Tersicoreo/Danzatore Teatro Massimo di Palermo).

Alessandro Ienzi, avvocato e regista dello spot “Dipende da Te”, spiega: "Prevenire è importante. Il tempo è dalla parte del paziente. La ricerca medico scientifica ha fatto grandi conquiste negli ultimi anni e bisogna darle fiducia. Un controllo nei tempi giusti può modificare il corso della vita e in molti casi salvarla. Allo stesso modo comunicare, diffondere questo messaggio costituisce a mio avviso un servizio importante per la collettività al pari della sanità stessa, alla cui attività è strettamente legato". L'interprete Gaetano La Mantia è Tersicoreo/Danzatore del Teatro Massimo di Palermo.

“L'Associazione nasce nel 2015, e così come sancito nel nostro Statuto - afferma la Presidente di Mete onlus Giorgia Butera -i Focus primari, oltre quelli che riguardano i diritti umani, tout court, sono quelli legati ai temi giuridici, sanitari e di istruzione. Mete Onlus si impegna in qualunque azione necessaria, e possibile, nell'ambito della prevenzione oncologica. E' la risposta alla sofferenza di Giorgia, alla sofferenza di Luciana, di Sonia, di Loredana, e di tutti i pazienti oncologici. E' un invito all'attenzione verso se stessi, molte persone non fanno prevenzione per la paura di sapere. Il logo della Campagna è stato realizzato da Silvia Amato Petragnani". “Dipende da Te” è stata l'occasione per istituzionalizzare le Borse di Studio universitarie di Mete Onlus, con il sostegno della azienda Aziz s.r.l. Nella giornata di ieri la Borsa di Studio “In Memoria di Willy” è stata assegnata ad Ibrahim Bah, il quale sarà sostenuto durante tutto il percorso universitario, la Facoltà scelta è Scienze Politiche – Indirizzo Relazioni Internazionali.