Scuola: Conte, 'impegno costante per superare carenze di anni'**

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "L'attenzione del governo sulla scuola non si spegne dopo il primo giorno. L'impegno sarà costante sino a quando non avremo superato le carenze strutturali che ci trasciniamo da anni". Lo scrive su Instagram il premier Giuseppe Conte, postando delle foto del blitz in una scuola nella periferia romana.

"Questa mattina - spiega infatti il presidente del Consiglio - ho visitato l'Istituto 'Dario Pagano' di Tor Bella Monaca, nella periferia orientale di Roma, per toccare con mano le principali criticità e ringraziare docenti e personale scolastico per l'enorme lavoro svolto nelle scorse settimane, che ha permesso un avvio regolare delle lezioni".

"Mi sono soffermato a parlare con questi nostri giovani ragazzi per augurare un buon avvio di anno scolastico: nei loro occhi era evidente la felicità e l'emozione per il ritorno in classe. La scuola ha bisogno di un grande sforzo collettivo, da parte di tutti. Noi ci siamo e ci saremo", conclude il premier.