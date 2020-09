Mes: Fraccaro, 'presenta criticità, pensiamo a Recovery fund'

18 settembre 2020 a

Roma, 18 (Adnkronos) - "Per noi del Movimento non è e non può essere un tema ideologico. Il Mes è un prestito, ma presenta delle criticità per i trattati su cui si basa. Ora dobbiamo occuparci di utilizzare al meglio i soldi del Recovery Fund, che non dà questi problemi. Se ci sarà un confronto bisognerà valutare se è utile al Paese. Noi diciamo di no". Lo ribadisce il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.