Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Sono all'opposizione di questo governo. Tuttavia mi piacerebbe fosse possibile sottrarre ai tatticismi della politica quotidiana un grande tema come il Recovery Fund per il quale mi sono molto battuto in Europa e che rappresenta la principale opportunità per far ripartire il Paese dopo la gravissima crisi del Covid". Lo afferma Silvio Berlusconi, in un'intervista a 'La Stampa'.