M5S: Crimi, 'contento per Di Battista in piazza, attacchi a Emiliano non sono a Pd'

Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Ho letto di una mia rabbia" nei confronti di Alessandro Di Battista "di cui ho appreso questa mattina leggendo i giornali. C'è una ricostruzione un po' fantasiosa di questi fenomeni, io sono ben contento che ci sia Alessandro che scende in piazza a fianco di Antonella" Laricchia, "nessuno di noi ha risparmiato attacchi a Emiliano che non sono attacchi al Pd in quanto partner di governo". Lo ha affermato Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 stelle, ospite di 'Start' su Sky Tg 24.

"Abbiamo un presidente di Regione -ha aggiunto- a cui abbiamo fatto forte opposizione per cinque anni, un presidente di Regione che non ha soddisfatto le politiche che avremmo voluto in quella regione. Quindi è davvero ordinario e normale dire che per noi ha sbagliato e che l'alternativa è il nostro candidato Antonello Laricchia e il Movimento 5 stelle. Poi ovviamente tutte le uscite non piacciono a tutti, vale per me, per Luigi, per Riccardo, per chiunque altro, quindi è ovvio che ogni dichiarazione di qualcuno fa accendere un po'".