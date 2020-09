Internet Sales Award 2020: Trivellato è Best Digital Dealer

18 settembre 2020 a

(Vicenza, 18 settembre 2020) - Vicenza, 18 Settembre 2020. Grazie a una comunicazione multi-canale, investimenti mirati in marketing e comunicazione digitale, abbinati a un completo redesign del sito, il Gruppo Trivellato conquista per la seconda volta(2018), l'Internet Sales Award, iniziativa di AutoScout24 in collaborazione con Quintegia.

Il riconoscimento è stato conferito da una giuria di esperti del settore. La premiazione è avvenuta il 17 settembre nell'ambito dell'Automotive Dealer Day Digital Edition.

La selezione, di tipo scientifico e basata su criteri di valutazione oggettivi, ha coinvolto centinaia di candidati e rappresentato l'occasione per la valorizzazione dei progetti più interessanti a sostegno delle strategie di business. È stato inoltre un momento per la condivisione di best practice ed esperienze.

Comunicazione multi-canale e redesign del sito con funzionalità e-commerce

La strategia digitale del Gruppo Trivellato passa da una comunicazionemulti-canale comunicazione multi-canale con un approccio “mobile first” fatta di social media, marketing automation, motori di ricerca, Digital PR, radio e stampa. Il redesign del portale ha inoltre condotto all'ottimizzazione della experience digitale, che si distingue per flessibilità e customizzazione sull'utente.

Il sito integra funzionalità tipiche degli e-commerce con quelle che caratterizzano il mondo social. Ad esempio: notifiche a seconda delle preferenze dell'utente, possibilità di aggiungere l'auto alla lista dei veicoli preferiti, eccetera.

L'utente può inoltre bloccare l'auto desiderata per tre giorni, sfruttando la cancellazione gratuita (se ha un ripensamento). Trivellato oltre ad offrire la ricerca tradizionale tramite menu e filtri dà anche la possibilità di utilizzare la ricerca guidata alla scoperta della propria auto ideale ed è il primo dealer in Italia ad inserire la tipologia di ricerca Elastic search nel proprio sito.

Con 16 sedi in Veneto e 295 milioni di fatturato nel 2019, il Gruppo Trivellato non è solo il punto di riferimento per chi è alla ricerca di

Uno dei punti di forza resta la solidità di una proposta di cui fanno parte centinaia di veicoli, tra cui i modelli più apprezzati del mercato, come

