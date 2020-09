SNAI – Serie A: Pirlo, esordio in discesa Milan già lanciato, Napoli da «2» a Parma

18 settembre 2020 a

(Milano, 18 settembre 2020) - La Juventus del nuovo corso strafavorita contro la Samp: il segno «1» plana a 1,28. Dopo la vittoria in Europa, Milan nettamente avanti a San Siro con il Bologna – Fiducia a Gattuso, impegnato al Tardini, e alla Roma di Fonseca che sfida il Verona al Bentegodi.

Milano, 18 settembre 2020 – Debutto in discesa per Andrea Pirlo. Il calendario della prima giornata di Serie A ha messo la sua Juventus sulla strada della Sampdoria, che a giudizio degli analisti SNAI, confortati anche dalle statistiche, non ha molte chance per uscire indenne dall'Allianz Arena. In 62 incontri con i bianconeri padroni di casa, in sole 5 occasioni i doriani hanno fatto bottino pieno. Juventus dunque nettamente favorita con una quota di 1,28 contro il 9,75 della Samp e il 5,75 del pareggio. Otto degli ultimi dieci confronti diretti a Torino si sono conclusi con più di tre gol: ecco quindi che l'Over, 1,50, si fa preferire all'Under, 2,45. Così il 3-0 per i bianconeri si gioca a 8,25 mentre l'1-2 per gli ospiti, punteggio dell'ultimo blitz all'Allianz Stadium ma ormai vecchio di sette anni, pagherebbe 28 volte la posta.

Milan, tradizione a favore – Il primo Monday Night della stagione vedrà protagonista il Milan di Pioli e Ibrahimovic che, dopo l'esordio vincente in Europa League, vuole partire con il piede giusto anche in campionato, contro il Bologna dell'ex Mihajlovic. Le due formazioni si sfidano alla prima giornata per la terza volta, sempre a San Siro: il bilancio parla di una vittoria a testa. In generale, i precedenti sono a tinte rossonere: 16 vittorie contro 2 del Bologna negli ultimi 23 confronti in Serie A. Il successo di Ibra e compagni si gioca così a 1,60 contro il 5,25 degli ospiti. L'Over, a 1,50, appare più appetibile dell'Under, 2,40. Il 2-1 rossonero è in quota a 8,25 mentre quello del Bologna quasi si raddoppia essendo dato a 16.

Genoa-Crotone, «1» pesante – Partono fuori casa anche Roma e Napoli. Giallorossi favoriti a 2,00 contro il Verona, dato a 3,65; ancora più netto il pronostico per il Napoli, la cui vittoria a Parma vale solo 1,60. Dura per i padroni di casa, a 5,00. In ordine cronologico, il match che apre la Serie A 2020-21 è Fiorentina-Torino, domani alle 18.00. Viola avanti a 1,85, non molta la fiducia nel Torino, a 4,00. Presto ovviamente per parlare di lotta salvezza, ma tra Genoa e Crotone ci sono già in palio punti pesanti: Genoa a 1,90, il neopromosso Crotone paga il noviziato ed è a 4,00. Riscuote credito il Sassuolo di De Zerbi, a 1,97 nel confronto casalingo con il Cagliari del grande ex Di Francesco. Il blitz dei sardi si gioca a 3,60.

