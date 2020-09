Milano: controlli della polizia in zona Loreto, due arresti

18 settembre 2020 a

Milano, 18 set. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato due persone a Milano nel corso di un servizio di controllo nella zona di piazzale Loreto, via Padova e viale Monza. Gli agenti hanno controllato 84 persone, di cui 14 con precedenti di polizia, e 32 veicoli. In via Stamira d'Ancona, all'interno del parco, la polizia ha arrestato un cittadino gambiano di 27 anni, con precedenti, che, individuato dal cane antidroga, ha consegnato spontaneamente tre dosi di hashish. Addosso però gli agenti gli hanno trovato altre 15 dosi. Il 27enne ha fornito anche false generalità ed è invece risultato destinatario di un provvedimento di custodia in carcere.

Gli agenti della Polmetro nella fermata della metropolitana di Rovereto: hanno arrestato un 32enne, cittadino marocchino, che aveva appena rubato un borsello a un uomo.

Inoltre sono stati controllati cinque locali, fra sale giochi e sale scommesse. Complessivamente sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 3mila euro.