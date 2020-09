Governo: Conte martedì al Copasir, mercoledì vede presidente Polonia Duda

18 settembre 2020 a

Roma, 18 set. (Adnkronos) - Settimana ricca di appuntamenti per il premier Giuseppe Conte subito dopo il voto di domenica e lunedì. Martedì alle ore 10 è previsto in'audizione presso il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir), all 12 Conte sarà a Palazzo Chigi per prendere parte alla riunione dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Palazzo Chigi, dunque alle 16 interverrà alla presentazione del rapporto Welfare Index Pmi 2020, appuntamento al Centro Congressi 'Roma Eventi Piazza di Spagna'. Mercoledì 23, alle ore 15.30, il presidente del Consiglio riceverà a Palazzo Chigi Presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda, mentre giovedì e venerdì sarà a Bruxelles per il Consiglio europeo Straordinario.