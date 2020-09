Borsa: Lse tratta in esclusiva con Euronext-Cdp, si punta a nascita maxi polo Ue mercati finanziari/Adnkronos

18 settembre 2020 a

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - L'avvio delle negoziazioni in esclusiva tra London Stock Exchange group e Euronext- Cdp Equity, insieme a Intesa Sanpaolo, rappresenta un passo importante verso la nascita di un grande polo europeo dei mercati finanziari. A una settimana soltanto dalla presentazione delle offerte per Borsa Italiana, la cordata Euronext-Cdp-Intesa Sp incassa dunque un risultato molto importante. L'offerta si è dimostrata infatti quella più valida tra quelle presentate a Lse. Eppure la battaglia si preannunciava particolarmente agguerrita con concorrenti del calibro di Deutsche Borse e della borsa svizzera Six che controlla anche la piazza di Madrid.

Euronext-Cdp, quindi, sembrano ora più che mai, essere i candidati ideali per rilevare Piazza Affari e rafforzare un'infrastruttura strategica per lo sviluppo del mercato dei capitali in Italia, fondamentale per la crescita delle imprese. Se le operazioni di vendita si concluderanno positivamente, l'aggregazione tra Euronext-Cdp e Borsa Italiana porterebbe alla nascita di un operatore centrale per i mercati dell'Europa continentale e per l'Italia rappresenterebbe una grande vittoria.

L'Italia, attraverso Borsa Italiana, come hanno spiegato Euronext e Cdp Equity, diventerebbe infatti "il principale contributore in termini di ricavi del gruppo Euronext post aggregazione. In qualità di nuovo Paese rilevante all'interno del modello federale di Euronext, l'Italia sarebbe presente con propri rappresentanti italiani a livello della governance di gruppo di Euronext, fra gli Azionisti di Riferimento, nel Supervisory Board, nel Managing Board e nel College of Regulators (Collegio dei Regolatori) che vigila sulle attività del gruppo Euronext".