Referendum: rinunce ai seggi, Comune Milano cerca circa cento presidenti**

Milano, 19 sett. (Adnkronos) - A Milano è corsa contro il tempo per trovare presidenti di seggio dopo le rinunce delle ultime ore e permettere di votare per il referendum. "Stiamo cercando presidenti di seggio per il #ReferendumCostituzionale. Puoi candidarti direttamente all'Ufficio elettorale di Via Messina 52 fino alle 16 di oggi. Porta con te un documento d'identità", è l'avviso 'last minute' comparso da un'ora sui profili social del Comune di Milano: secondo quanto si apprende, ci sono state un centinaio di rinunce di presidenti di seggio, su 1.248 seggi totali in città, e l'apertura delle candidature è iniziata un'ora fa. Per gli scrutatori sono state già fatte le selezioni nei giorni scorsi e non ci sarebbero problemi.