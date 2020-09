Disabili: inaugurata nel milanese residenza della Fondazione Oltre (2)

19 settembre 2020 a

(Adnkronos) - Il Piano Operativo Regionale ‘Dopo di Noi', approvato a luglio, mette a disposizione 18 mln di euro per agevolare il percorso di inserimento ed inclusione sociale delle persone con disabilità grave mancanti di un sostegno familiare tra i 18 e i 64 anni. Di tale somma, oltre 15,7 milioni di euro saranno impiegati per sostenere interventi e attività di carattere gestionale, come percorsi di autonomia, sostegno alla residenzialità, pronto intervento o sollievo.