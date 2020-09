Milano: De Corato, 'Comune resta a guardare feste pro occupazioni abusive' (2)

19 settembre 2020 a

(Adnkronos) - "Proprio di fronte ai giardini c'è il dazio di proprietà del comune, ancora occupato dagli anarchici della Brigata Franca Rame che molto probabilmente si uniranno ai festeggiamenti in barba alla legalità. Ricordo che qualche giorno fa, durante una commissione consiliare, l'Assessore comunale Pierfrancesco Maran aveva detto a proposito di Macao che non è escluso possa vincere il bando per l'assegnazione degli spazi della palazzina liberty che ora occupa abusivamente e 'passare ad una soluzione regolare'", sottolinea.

"Non mi dimentico nemmeno che ad agosto il Comune aveva assegnato all'associazione sportiva Ardita Giambellino, vicina al collettivo degli anarchici arrestati per le occupazioni nello stesso quartiere, gli spazi di via Solari 40. Insomma, la campagna elettorale è alle porte e i centri sociali stanno cercando di alzare la posta in gioco con chi li ha usati durante il look down, mentre il Comune continua a cercare una motivazione sociologica a questa sfacciata illegalità diffusa", conclude De Corato.