Coronavirus, in Lombardia 211 nuovi contagi e 5 morti

Milano, 20 set. (Adnkronos) - Sono 211 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 25 'debolmente positivi' e 10 a seguito di test sierologico). E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Rispetto a 24 ore fa si sono registrati inoltre 5 decessi, facendo salire a 16.922 il totale complessivo dei morti dall'inizio dell'epidemia.

In aumento anche il numero di tamponi effettuati: sono 14.926, per un totale di 1.943.336. Crescono i pazienti guariti/dimessi: sono 134, per un totale di 78.829, di cui 1.464 dimessi e 77.365 guariti. In aumento i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 38 (+2), mentre diminuiscono i ricoverati non in terapia intensiva: 264 (-7).

Sono 81 i nuovi positivi al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 46 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 20 nuovi casi, a Brescia 30, a Como 9, a Lecco 5, a Lodi 1, a Mantova 5, a Monza 21, a Pavia 17, a Sondrio 4 e a Varese 16. Nessun nuovo caso si è invece verificato a Cremona nelle ultime 24 ore.