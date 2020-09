Torino: Napoli (Fi), 'ora una Giunta civica'

21 settembre 2020 a

a

a

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Mi rallegro che siano caduti i capi d'accusa più pesanti e la condanna per il sindaco Chiara Appendino è soltanto per falso ideologico. Osservo, però, che la decisione di autosospendersi dal M5S fa di Appendino un sindaco a tutti gli effetti civico. Un sindaco civico con una strana maggioranza monocolore grillina. Da un paio d'anni vado auspicando, unico in consiglio comunale, la nascita di una maggioranza e di una giunta civica per ridare ossigeno all'amministrazione e un orizzonte di sviluppo meno precario alla città. Potrebbe essere questa l'occasione, anche se sul rettilineo finale della consiliatura, per mettere in piedi una giunta davvero civica, ricca di energie fresche e di competenze nell'interesse di Torino". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia e capogruppo del partito al Comune di Torino.

"Appendino -aggiunge- abbia un colpo di reni: ha l'occasione di mandare all'aria tutti i progetti e le alchimie elettorali fin qui immaginate".