Referendum: D'Incà, ora spediti su riforma e l.elettorale**

21 settembre 2020 a

a

a

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Il sì al referendum ha vinto. Voglio ringraziare tutti i cittadini che sono andati a votare e anche tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato ai seggi elettorali e hanno permesso che le operazioni di voto si svolgessero in sicurezza e nel rispetto delle indicazioni per il contenimento del Covid19. Con il consenso espresso dagli elettori in questo referendum si inaugura un nuovo metodo che i cittadini hanno dimostrato di apprezzare". Lo scrive in un lungo post su Facebook il ministro ai Rapporti col Parlamento Federico D'Incà, commentando il risultato del referendum sul taglio dei parlamentari.

"Il "sì" alla riduzione del numero dei parlamentari, che dalla prossima legislatura passeranno dai 945 attuali a 600, è stato approvato con un'ampia maggioranza che permette finalmente a questa riforma di essere definitiva - prosegue D'Incà - Permette anche di andare avanti speditamente con le altre riforme in qualche modo collegate, alcune delle quali, come l'equiparazione dell'elettorato attivo per Camera e Senato, la modifica dell'elezione al Senato su base regionale e la riduzione dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, hanno già iniziato il loro percorso in Parlamento".

"Andremo avanti anche con la legge elettorale - assicura - prestando particolare attenzione alle esigenze di rappresentanza delle aree interne del Paese e tenendo in dovuta considerazione anche le preoccupazioni per chi ha votato no. Dimostreremo che non ci sono rischi di rappresentanza, rilanceremo il ruolo e la centralità del Parlamento e stimoleremo sempre di più la partecipazione popolare. Porteremo avanti le riforme che il Paese attende da anni e daremo finalmente una nuova dimensione alla politica perché torni ad essere vicina alle persone, così come il MoVimento 5 Stelle ha dimostrato di fare da quando è nato".