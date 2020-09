21 settembre 2020 a

Treviso, 21 set. (Adnkronos) - Il Covid-19 alla fine non ha inciso sull'affluenza in Veneto: le elezioni regionali hanno portato alle urne circa il 61,2% degli elettori, quando mancano solo una sezione su 563. Risultato migliore di quello del 2015, quando l'affluenza era stata del 57,1%. Nel 2010, invece, sempre per le regionali, ci fu un'affluenza del 66,4%.