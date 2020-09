21 settembre 2020 a

a

a

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Aspettiamo la stabilizzazione dei voti per il referendum, ma sicuramente c'è del rammarico per il voto. Se il centrodestra fosse stato unito per il no, avrebbe vinto e avremo mandato a casa il governo". Lo scrive in un tweet il responsabile economico di Fi, Renato Brunetta.