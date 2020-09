Voto Veneto: L. Fontana (Lega), 'nessun duello Zaia-Salvini'

21 settembre 2020 a

Roma, 21 set. (Adnkronos) - In Veneto "il nostro obiettivo era superare il 50 per cento tra le due liste" della Lega e di Zaia, "dove ci sono tutti militati della Lega, per avere consiglieri leghisti che facessero la maggioranza del Consiglio regionale. C'è grande soddisfazione, è stato premiato molto il governatore Luca Zaia, la sua attività negli ultimi anni, soprattutto nell'emergenza Covid. E' un voto di stima e di fiducia nelle sue battaglie e nella sua amministrazione" e "non penso che ci siano problemi di dualismo" tra lo stesso Zaia e Matteo Salvini. Lo dice Lorenzo Fontana, segretario della Liga veneta e vicesegretario della Lega, ai microfoni del Tg de La7.