Referendum, in Sardegna affluenza più bassa con 35.3%

Cagliari, 21 set. (Adnkronos) - A oltre due ore dalla chiusura dei seggi, manca ancora il dato definitivo dell'affluenza in Sardegna: non è stato ufficializzato il dato della città di Sassari, ma la regione sembra confermarsi quella con la maggiora astensione d'Italia, con il 35.3%. Tra le Province, quella di Cagliari è quella con il dato più alto, il 36.7, quella di Sassari (non definitiva) segue con il 35.3, quindi la Provincia di Nuoro con il 34.8, la Provincia Sud Sardegna con il 34.3 e quella di Oristano con 34.1%. Tra le città capoluogo solo Nuoro supera il 40% (41.01%), Cagliari 39.3, Oristano 37.4%. Nella provincia di Sassari, in Gallura e in diversi Comuni del nuorese si è votato anche per le elezioni suppletive per un seggio del Senato.