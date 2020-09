Regionali: L.Fontana (Lega), 'al Sud serve rinnovamento centrodestra'

21 settembre 2020 a

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Laddove la Lega è meno forte poi è meno forte tutto il centrodestra. Purtroppo penso che nel Mezzogiorno una riflessione debba essere fatta da tutto il centrodestra. Evidentemente ancora non si riesce ad entrare in sintonia con quell'elettorato o comunque è decisamente più forte il centrosinistra. Penso che debba essere fatta una riflessione su tutto il centrodestra, nel Mezzogiorno bisogna crescere". Lo dice Lorenzo Fontana, segretario della Liga veneta e vicesegretario della Lega, ai microfoni del Tg de La7.

"Probabilmente -aggiunge- ci vuole novità, il centrodestra deve puntare ad avere un linguaggio nuovo e anche persone nuove, anche se non voglio fare critiche a persone che conosco e comunque sono bravissime e non è una questione di competenze loro. Penso che sia più una questione mediatica e di immagine, l'elettorato del centrodestra forse in quelle zone chiede un po' più di rinnovamento".