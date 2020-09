21 settembre 2020 a

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Referendum , un sì al 70%. Per il quale voglio ringraziare i cittadini, che vogliono una politica in grado di portare avanti le idee e realizzarle. Oggi abbiamo portato a compimento il #TaglioDeiParlamentari realizzando un'idea che per tanti anni ha giaciuto in un cassetto". Lo scrive in un tweet il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri (M5S).