Voto Puglia: L.Fontana, 'mi aspettavo qualcosa in più'

21 settembre 2020

Treviso, 21 set. (Adnkronos) - "In Puglia mi sembra che le attese fossero differenti, chiaramente e' un po' una sorpresa, pensavo che fosse più combattuta". Lo ha detto il vicesegretario federale e commissario della Lega Veneta, Lorenzo Fontana, parlando con i giornalisti al K3, la sede della Lega provinciale a Treviso. Anche in Toscana il dato "è storico, perché sappiamo quanto e' difficile come Regione ma sulla Puglia mi aspettavo qualcosa in più", ammette.