Referendum, Luttwak: "Ora Parlamento sarà più rappresentativo"

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Il popolo ha risposto. La vittoria del Sì è schiacciante. Ora il Parlamento sarà più rappresentativo". Così Edward Luttwak commenta all'Adnkronos il risultato della consultazione referendaria sul taglio dei parlamentari. "Una folla di parlamentari - dice l'economista e politologo americano - svalutava il Parlamento". La "speranza", spiega, è che "un Parlamento più piccolo sarà più controllabile e osservabile dagli elettori e che certi fenomeni come il trasformismo saranno in futuro molto limitati".

Con un Parlamento di dimensioni più ridotte, aggiunge, "ci sarà un miglioramento dei comportamenti. Tutti noi a tavola mangiamo in maniera più composta quando siamo osservati da altre persone. Quando il Parlamento è osservato dal popolo funziona meglio".

Quanto ai risultati, ancora non definitivi delle elezioni regionali, Luttwak non si sbilancia. Mal la vera sfida per leader come Salvini, Meloni e Zingaretti, dice, sarà in futuro "riformare lo Stato e ridurre la sua sfera di azione. Il Grande balzo in avanti dell'economia americana sotto Trump -spiega - è stato semplicemente rimuovere regolamenti, lacci e lacciuoli". Questa, sottolinea, è la "sfida" futura della politica italiana, perché "la miniera d'ora nascosta nel sottosuolo italiano è quello l'Italia potrebbe fare se fosse deregolamentata".