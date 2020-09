Clima: Casellati, 'mutamento grave minaccia, Italia è monumento di cristallo' (2)

21 settembre 2020 a

(Adnkronos) - "Su questi disastri - sottolinea ancora Casellati - spesso pesa anche la responsabilità dell'uomo in termini di incuria, inosservanza delle regole, occupazione massiva del suolo e mancanza di pianificazione. Per cui è condivisibile lo sforzo legislativo che punta a tutelare con interventi di prevenzione, recupero e messa in sicurezza, i giacimenti culturali e paesaggistici, ovvero le 'risorse non rinnovabili' del Paese, il nostro 'petrolio'".

"Continuerà a ribadire l'urgenza - assicura la seconda carica dello Stato - di affrontare in maniera radicale il problema, con una mappatura delle aree a rischio e una normativa rapida ed efficace per la ricostruzione. Perché è fuor di dubbio che non possiamo più permetterci di fronteggiare la questione con una gestione 'emergenziale'. La strada che bisogna intraprendere si chiama sviluppo sostenibile ed è quella che si pone l'obiettivo di agire nel presente senza intaccare lerisorse del futuro. Come ci insegna la saggezza comune, siamo i custodi della Terra, non i padroni. E abbiamo il dovere morale di dare alle prossime generazioni le stesse opportunità di cui noi disponiamo oggi", conclude il presidente del Senato.